Le diamant d'Hasselt sera-t-il le composant essentiel de l'ordinateur quantique?

Les grandes entreprises IT sont actuellement engagés dans une course à qui lancera sur le marché le premier ordinateur quantique opérationnel. Le mois dernier, IBM a sorti son premier prototype du laboratoire. Même si l'entreprise a déjà qualifié son appareil de 'premier ordinateur quantique commercial', la réalité technologique est quelque peu plus complexe. L'ordinateur quantique d'IBM fonctionne sur base de qubits super-conducteurs. Ceux-ci doivent être refroidis jusqu'à une température tout juste supérieure au zéro absolu (moins 273 degrés Celsius), ce qui fait que l'ensemble doit être protégée par un dôme hermétique à vitrage résistant à la chaleur.

