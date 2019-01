IBM sort l'ordinateur quantique du laboratoire: 'Des business cases d'ici deux à cinq ans'

Précédemment, un ordinateur quantique ressemblait à une machine expérimentale en laboratoire. Ce n'est plus vrai pour l'IBM Q System One, qui a davantage l'aspect d'un ordinateur tiré d'un film de science-fiction. IBM a fait appel aux entreprises de design britanniques Map Project Office et Universal Design Studio pour donner un look bien spécifique à son tout nouvel ordinateur quantique, dont l'entreprise a présenté une réplique lors du salon CES qui se tient actuellement à Las Vegas. Le but était de donner à la machine l'aspect que nous nous faisons d'un 'computer'.

