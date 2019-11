Jony Ive, l'un des designers les plus connus d'Apple, qui fut notamment à l'origine de l'iPhone, a pris congé du géant technologique. En juin déjà, il avait annoncé vouloir démarrer sa propre affaire.

Le chief designer d'Apple, Jony Ive, a quitté la firme. C'est ce qui ressort de la suppression de son profil sur la page des directeurs du site web d'Apple. Ive avait annoncé en juin déjà qu'il voulait s'en aller pour créer sa propre entreprise.

Celle-ci, baptisée LoveFrom, il l'exploitera conjointement avec Marc Newson, un autre designer d'Apple. Leur principal client sera probablement... Apple elle-même. "Apple continuera de bénéficier du talent de Jony en travaillant avec lui sur des projets exclusifs", explique ainsi le CEO d'Apple, Tim Cook, dans un communiqué de presse.

Ive travaillait depuis 1992 pour Apple et passe pour avoir été le designer de quelques-uns des produits les plus symptomatiques d'Apple, dont l'iPhone et l'iMac.