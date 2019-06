Jony Ive, l'homme qui donné forme à l'iMac et à l'iPhone, va délaisser Apple cette année. Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise hier jeudi. Le Britannique va fonder sa propre agence design après avoir travaillé durant quasiment trois décennies chez le géant technologique américain.

Ive avait collaboré étroitement avec Steve Jobs et avait acquis une solide réputation grâce aux fameux designs Apple. Il dirigea en effet l'équipe qui donna leur forme à des produits tels l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Selon le journal d'affaires Financial Times, son entreprise s'appellera LoveFrom, et Apple sera son premier client.

'Jony est une figure emblématique dans le monde du design, et son rôle dans la renaissance d'Apple doit être souligné avec force: du révolutionnaire iMac de 1998 jusqu'à l'iPhone et l'ambition sans précédent d'Apple Park, dans lequel il a récemment encore mis tant de soin et d'énergie', a expliqué Tim Cook, CEO d'Apple. 'Apple continuera de profiter du talent de Jony en collaborant directement avec lui à des projets exclusifs et grâce au travail permanent de l'équipe de designers brillants et passionnés qu'il a mise en place.'

Chez Apple, les tâches d'Ive seront reprises par les concepteurs Evans Hankey et Alan Dye, déjà actifs au sein de l'entreprise technologique. Ils feront rapport au top-manager Jeff Williams, qui s'occupera davantage de l'équipe design. 'J'ai la plus grande confiance en mes collègues designers chez Apple, qui resteront mes meilleurs amis, et je me réjouis de pouvoir collaborer avec eux de nombreuses années encore', a déclaré Ive.