La maison britannique Sotheby's va plus tard ce mois-ci mettre aux enchères le code-source constituant la base du web mondial. Cela se fera via un NFT (non-fungible token ou jeton non fongible), par lequel la propriété d'objets numériques peut être garantie à l'aide de la chaîne de blocs.

Il s'agit en l'occurrence de quelque 9.555 lignes de code rédigées par l'inventeur du world wide web, le Britannique Tim Berners-Lee, entre octobre 1990 et août 1991. La personne qui aura émis la meilleure offre pourra consulter et télécharger ce code et les langages de création et protocoles connexes via une série de liens dans le NFT. De plus, elle recevra une vidéo d'une demi-heure relative à la transcription du code, une sorte de 'poster numérique' du code portant la signature de Berners-Lee, ainsi qu'un fichier-texte où l'inventeur explique comment le code est né.

Un coeur accompagné d'objets complémentaires

'Le coeur même des enchères sera le code-source original du web mondial', explique Cassadra Hatton de Sotheby's. 'Nous avons décidé que les fichiers originaux caractérisés par une date et une heure spécifiques seraient le centre de la vente. Nous avons en outre ajouté quelques objets complémentaires pour aider les personnes intéressées à mieux visualiser et comprendre ce qui sera vendu.'

Ce fut Berners-Lee en personne qui approcha Sotheby's dans l'idée de mettre son code-source aux enchères. Selon Sotheby's, les rentrées seront versées à des 'initiatives' soutenues par Berners-Lee et son épouse Rosemary Leith. Les enchères auront lieu du 23 au 30 juin sur le site web de Sotheby's.

Il s'agit en l'occurrence de quelque 9.555 lignes de code rédigées par l'inventeur du world wide web, le Britannique Tim Berners-Lee, entre octobre 1990 et août 1991. La personne qui aura émis la meilleure offre pourra consulter et télécharger ce code et les langages de création et protocoles connexes via une série de liens dans le NFT. De plus, elle recevra une vidéo d'une demi-heure relative à la transcription du code, une sorte de 'poster numérique' du code portant la signature de Berners-Lee, ainsi qu'un fichier-texte où l'inventeur explique comment le code est né.'Le coeur même des enchères sera le code-source original du web mondial', explique Cassadra Hatton de Sotheby's. 'Nous avons décidé que les fichiers originaux caractérisés par une date et une heure spécifiques seraient le centre de la vente. Nous avons en outre ajouté quelques objets complémentaires pour aider les personnes intéressées à mieux visualiser et comprendre ce qui sera vendu.'Ce fut Berners-Lee en personne qui approcha Sotheby's dans l'idée de mettre son code-source aux enchères. Selon Sotheby's, les rentrées seront versées à des 'initiatives' soutenues par Berners-Lee et son épouse Rosemary Leith. Les enchères auront lieu du 23 au 30 juin sur le site web de Sotheby's.