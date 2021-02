Apple préparerait un casque de réalité mixte ('mixed-reality headset') qui coûterait pas moins de 3.000 dollars. L'appareil serait destiné au marché professionnel.

La réalité mixte est une combinaison de réalité augmentée et de réalité virtuelle permettant de créer tant un nouveau monde que de projeter des éléments virtuels dans le monde existant. Le casque disposerait de deux écrans 8K et d'une technologie de traçage oculaire, selon le site d'actualité professionnelle The Information.

La commande du casque se ferait par des mouvements oculaires et manuels, et Apple préparerait un appareil du genre 'dé à coudre' pour le piloter.

Un prix pas piqué des vers

Le plus étonnant dans cette histoire, c'est peut-être le prix fixé à 3.000 dollars, qui donne à penser que le casque n'est pas festiné à Monsieur tout-le-monde. Si l'appareil sort vraiment, il semble aussi qu'il aura un groupe-cible similaire à celui de l'Hololens de Microsoft, le casque à réalité mixte utilisé par les grandes entreprises pour des formations par exemple.

Contrairement à ses concurrents Microsoft, Google (avec Google Glass) et Facebook (avec le casque Oculus), Apple ne possède pas encore de lunettes à réalité virtuelle ou augmentée. L'entreprise s'intéresse cependant depuis assez longtemps déjà à l'AR et propose entre autres l'ARKit, une plate-forme permettant aux développeurs de créer des applis de réalité augmentée pour l'iPhone. Les appareils d'Apple supportent en outre la réalité virtuelle et sont par exemple compatibles avec HTC Vive.

