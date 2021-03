Apple trompe les consommateurs en ne fournissant pas de chargeur dans la boîte de l'iPhone 12. Voilà ce que vient de décider le contrôleur en charge des consommateurs brésiliens.

Tout acheteur d'un iPhone 12, le tout nouveau smartphone d'Apple, ne reçoit plus de chargeur dans la boîte. L'appareil est fourni avec un câble adaptateur USB vers le connecteur Lightning, mais le chargeur se branchant sur le réseau électrique doit être acheté séparément, ou bien il faut utiliser celui d'un ancien appareil. C'est surtout ce dernier point qu'Apple vise probablement, lorsqu'elle indique que la décision va de pair avec une question d'environnement. Apple déclare en effet qu'elle doit utiliser moins de matières premières pour chaque iPhone vendu.

Pour les personnes qui n'ont pas conservé d'anciens iPhone, acheter un chargeur représente un coût supplémentaire, selon l'organisation de défense des consommateurs brésiliens, qui a donc infligé à Apple une amende de deux millions de dollars pour 'publicité trompeuse, vente d'appareils sans chargeur et conditions d'utilisation malhonnêtes'.

Plus légères

Le chargeur est actuellement l'un des éléments les plus lourds dans la boîte d'un nouveau smartphone. En y renonçant, Apple peut non seulement économiser des matières premières, mais aussi expédier des boîtes bien plus légères, ce qui réduit la facture logistiques. Les appareils eux-mêmes n'ont à première vue pas vu leur prix diminuer, maintenant qu'ils ne sont plus accompagnés d'un chargeur.

