Le cours de la crypto-monnaie bitcoin a dépassé hier mercredi les 14.000 dollars, probablement parce que les investisseurs sont aux prises avec l'incertitude des résultats des élections aux Etats-Unis.

La monnaie a gagné quasiment 4 pour cent pour atteindre sa valeur la plus haute depuis janvier 2018. Les autres crypto-espèces ont progressé elles aussi.

Les crypto-spécialistes pensent que l'incertitude liée au prochain occupant de la Maison Blanche à Washington, à savoir encore et toujours le président Donald Trump ou son challenger démocrate Joe Biden, favorise cette hausse. Ces derniers temps, les monnaies avaient de toute façon déjà le vent en poupe. Les mois derniers, la valeur du bitcoin a même triplé. Le plus haut niveau atteint remonte à décembre 2017, lorsque la valeur du bitcoin frôla les 20.000 dollars, après quoi le cours régressa.

