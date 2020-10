La monnaie numérique bitcoin a atteint ce mercredi son cours le plus haut depuis janvier 2018: 11.797 euros. Rien qu'en octobre, le cours de la crypto-monnaie a progressé de 30 pour cent.

La raison de cette hausse du cours est l'annonce de PayPal, la semaine dernière, de vouloir ouvrir ses portes au bitcoin. A la fin de cette journée-là, la valeur de la monnaie atteignait déjà 10.833 euros et en l'espace d'une semaine, elle a donc encore crû de quasiment mille euros.

'Une évolution inévitable'

Les clients de PayPal pourront bientôt utiliser plusieurs monnaies numériques sur la plate-forme de paiement. Selon l'entreprise, cette évolution vers les espèces digitales est inévitable et va générer des avantages évidents en termes d'accès et de retrait. Les crypto-utilisateurs seront cependant confrontés à plusieurs restrictions chez PayPal. Ils ne pourront ainsi pas virer des espèces de et vers des comptes. De plus, ils ne pourront conserver que les crypto-espèces achetées via PayPal.

Provisoirement, les crypto-monnaies telles le bitcoin ne sont pas encore véritablement utilisées pour effectuer des achats et se prêtent surtout à des manipulations. Les institutions financières et les fonds s'intéressent par ailleurs toujours plus aux crypto-monnaies.

