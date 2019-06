Le Belge consomme 1,86 gigaoctet de données mobiles par mois

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

L'année dernière, pas moins de 204 milliards de méga-octets de données ont été envoyés via les cartes SIM belges. Dans notre pays, la consommation a ainsi crû de moitié, alors qu'à partir de l'étranger, on enregistre plus qu'un doublement.