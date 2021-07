Azalea Vision, une spin-off d'imec, souhaite investir cet argent dans le développement de sa lentille de contact intelligente.

Basée à Gand, Azalea Vision produit une technologie destinée à venir en aide aux personnes souffrant de troubles oculaires. L'entreprise a notamment mis au point une lentille de contact intelligente afin de lutter contre la photosensibilité.

La spin-off d'imec annonce qu'elle vient de réaliser une levée de fonds de série A. La petite entreprise a ainsi levé huit millions d'euros, dont 6,2 millions d'euros de fonds propres et 1,8 million d'euros de subventions de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO). Imec.xpand devient dès lors le principal investisseur de la start-up.

Avec ce premier produit, Azalea Vision intègre un système de gestion de la lumière dans une lentille de contact. Celle-ci devrait améliorer considérablement la qualité de vie des patients en réduisant leur sensibilité à la lumière et en augmentant leur acuité visuelle.

"Plus de 25 millions de personnes dans le monde souffrent d'une forte sensibilité à la lumière et de troubles oculaires. Rien qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon, plus de deux millions de patients pourraient bénéficier de la solution pensée par Azalea Vision. Cela représente une opportunité commerciale de plus de quatre milliards d'euros par an dans ces régions", a déclaré dans un communiqué de presse Enrique Vega, PDG et cofondateur d'Azalea Vision.

