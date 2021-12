L'entreprise belge Accurat spécialisée en données et en analyse des comportements d'achat récolte 1,1 million d'euros. Ces fonds permettront à la start-up gantoise de conquérir le reste de l'Europe.

Accurat est une entreprise de big data qui ambitionne de cartographier les comportements d'achat hors ligne des consommateurs. L'objectif est d'aider les commerçants dans la prise de décisions stratégiques. Car si les magasins connaissent assez bien leurs clients en ligne, une grande part des achats se fait encore toujours hors ligne et plus seulement dans leurs propres boutiques. "Ils en savent peut-être 10 pour cent sur leurs clients. Ils ont une bonne idée du comportement d'achat dans les quatre murs de leurs boutiques, mais cela ne va pas au-delà", précise Bart Muskala, l'un des quatre fondateurs dans un communiqué de presse. Accurat exploite des données mobiles pour affiner le comportement d'achat tant en ligne que hors ligne et affirme traiter des millions de points de localisation anonymisés. "La crise du coronavirus a montré que le processus de décision des consommateurs évolue extrêmement rapidement. Nos données offrent aux commerçants des analyses en temps réel dont ils ne disposaient pas pour étayer leurs décisions stratégiques", ajoute Steven Van Canneyt, cofondateur. L'entreprise compte notamment Delhaize, Lidl et Brico parmi ses clients.

La start-up vient de finaliser une première phase de capitalisation en récoltant 1,1 million d'euros auprès notamment des entrepreneurs en série Lorenz Bogaert et Toon Koppens. Ces fonds permettront à Accurat de poursuivre le développement de ses produits et de franchir quelques étapes supplémentaires en dehors de nos frontières. Accurate est active en Belgique et aux Pays-Bas, mais entend s'étendre ailleurs en Europe, notamment en Allemagne.

