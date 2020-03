Il n'est pas vraiment agréable de se rendre dans un supermarché ces jours-ci, mais s'il le faut vraiment, mieux vaut en sortir le plus vite possible. Pour réduire le stress des courses, l'entreprise belge Accurat a lancé l'appli Shop Safe.

L'appli affiche chez l'utilisateur tous les supermarchés des environs. Chacun d'eux reçoit un code de couleur en fonction de sa densité de clients: calme, normal, dense ou très dense. Ce sont les utilisateurs qui, lors d'une visite d'un supermarché, sont invités à donner une estimation de la densité des clients présents. Ils peuvent aussi signaler quels produits ne sont plus ou quasiment plus en stock. Les collaborateurs du magasin peuvent via Shop Safe indiquer en temps réel lorsque les rayons sont de nouveau achalandés.

Waze pour les magasins

Ces données rendues anonymes sont ensuite utilisées pour prévoir tant la densité que l'offre dans le magasin. L'appli établit une distinction entre les catégories de produits tels tout ce qu'il faut pour mettre sur les tartines, les surgelés, les produits hygiéniques, la viande et le poisson. Grâce aux données télécoms, il est, selon le développeur, aussi possible pour les plus petits magasins de transférer des informations sur leur situation en cours.

Les initiateurs de cette appli veulent aussi contribuer à une meilleure répartition de la fréquentation, afin de délester les supermarchés. 'Nous utilisons la même technologie que Waze, qui fonctionne avec les données en temps réel des automobilistes', explique le CEO d'Accurat, Bart Muskala. 'Chez les négociants, il est possible aussi de collecter ce genre de données. En agissant ainsi, on crée une sorte de Waze pour les supermarchés. Où y a-t-il la plus grande affluence de clients? Où manque-t-il de produits? Quels sont les meilleurs moments pour faire ses courses de la manière la plus sûre possible? Avec notre appli, vous découvrez tout d'un simple coup d'oeil.'

Shop Safe est gratuitement disponible pour les appareils Android via le Google Play Store. Il n'existe pas de version pour iOS.

