Samsung n'a pas encore décidé si elle allait stopper la production du nouveau Galaxy S21 Fan Edition. La raison de cette éventuelle suspension de la production serait la pénurie mondiale de puces.

Voilà les propos tenus par Samsung dans une réaction à un article publié dans le journal sud-coréen Electronic Times, où on peut lire que la décision était déjà tombée. Le nouveau smartphone, une version plus économique du Galaxy S21 sorti en janvier, devrait normalement être lancé sur le marché au troisième trimestre de 2021.

On ne connaît encore guère de détails sur le S21 FE (Fan Edition). L'utilisateur de Twitter, Evan Blass, un fuiteur ('leaker') bien connu, avait partagé plus tôt ce mois-ci quelques rendus visuels ('renders') de l'appareil en question. Pour autant que ces images soient fiables, on découvre que le S21 FE ressemble fortement à son grand frère, le S21, mais que le boîtier et l'îlot des appareils photo sont en grande partie fabriqués en plastique. Blass table en outre sur une nouvelle couleur étonnante: vert olive. Précédemment déjà, on avait appris que le smartphone embarquerait une batterie de 4.500mAh.

La firme sud-coréenne Samsung avait précédemment déjà averti qu'elle était aux prises avec les effets de la carence de semi-conducteurs. En mai, on apprenait que la Corée du Sud voulait investir des centaines de milliards d'euros dans le secteur des puces au cours de la prochaine décennie. Le pays entend ainsi lutter contre la Chine et les Etats-Unis notamment, qui veulent eux aussi dominer le marché technologique des puces.

