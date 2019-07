Les fans de la console de jeu Sega devront patienter un peu plus longtemps. La nouvelle Sega Mega Drive Mini aurait dû arriver le 19 septembre sur le marché européen, mais son lancement est retardé de deux semaines. C'est à partir du 4 octobre qu'elle sera disponible chez nous.

Selon Sega, ce retard est dû à des "défis logistiques inéluctables", sans en dire plus.

La Sega Mega Drive Mini est la 'réincarnation' de la Sega Mega Drive, qui avait été lancée sur le marché japonais en 1988 et sur le marché européen en 1990. La console de jeu connut un grand succès à l'époque. C'est pour elle que fut inventé le petit hérisson Sonic the Hedgehog. La nouvelle version se caractérise par un boîtier classique et des contrôleurs au look d'antan.

Sega n'est pas la première entreprise à miser sur le côté nostalgique. Précédemment déjà, Nintendo avait sorti la NES Classic Mini et la SNES Classic, tandis que Sony avait mis au point une version classique de la PlayStation.