Sony lance une mini-PlayStation

La PlayStation Classic sera disponible à partir du 3 décembre en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. La console comprendra vingt jeux bien connus et reviendra à 99,99 euros.

On ne sait pas encore clairement quels jeux seront fournis d'origine. Sony évoque notamment Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 et Wild Arms. Mais la configuration exacte variera d'une région à l'autre.

Tout comme pour la NES Classic Mini et la SNES Classic Edition, la PlayStation Classic fonctionnera en HDMI et sera alimentée via un port USB. Deux contrôleurs seront également fournis d'origine avec la console.

La console sera quelque 80 pour cent plus compacte que l'originale et ce, même si les contrôleurs garderont leur taille d'antan, si l'on s'en réfère à la vidéo de promotion. Elle n'offrira pas de support aux cartes de mémoire ou à d'autres extensions.

Le fait que Sony Interactive Entertainment lance une PlayStation Classic, n'est pas un hasard. Ces dernières années, Nintendo a réussi à prendre les devants avec des mini-versions de la NES et de la SNES, qui ont toutes deux connu un immense succès. Ce qui a rendu la réintroduction des consoles de Nintendo si populaire, c'est qu'elles pouvaient être facilement piratées pour pouvoir y installer des dizaines de jeux supplémentaires.

Sera-ce aussi le cas de la PlayStation Classic? On le découvrira dans les semaines suivant la date de lancement. Par rapport à Nintendo, Sony appliquera un prix quelque peu plus élevé pour sa PlayStation Classic, et la console sera accompagnée d'un peu moins de jeux. Mais il est probable que cela laissera de marbre de nombreux nostalgiques, pour autant que les jeux les plus populaires soient fournis d'origine.