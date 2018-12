La SABCA choisit CGI pour son externalisation IT

La SABCA est l'une des principales entreprises de constructions aéronautiques en Belgique, qui conçoit et fabrique de vastes et complexes éléments pour avions et engins spatiaux. Elle est aussi connue pour ses réparations et mises à niveau d'avions militaires. Comme l'entreprise entend se concentrer davantage encore sur cette expertise fondamentale, elle va sous-traiter son IT durant les cinq prochaines années à la firme CGI. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été communiqués.

"L'expertise de CGI nous aidera à améliorer les performances de notre technologie de l'information et de nos services de support, ce qui nous permettra de rester focaliser sur nos compétences spécifiques", déclare Thibauld Jongen, CEO du Groupe SABCA, dans un communiqué de presse. Dans ce même communiqué, Ben Vicca, vice-président des activités de CGI en Belgique, se réjouit tout particulièrement de l'accord conclu: "L'externalisation IT est une compétence de base de CGI. Nous allons mettre en pratique notre expertise à la fois professionnelle et technologique et garantir l'application de normes élevées pour le support IT, tout en misant sur une excellence opérationnelle."