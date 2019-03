'La position dominante de la Silicon Valley remise en question'

La Silicon Valley américaine, à savoir la région autour de San Francisco, où sont établies des entreprises comme Facebook, Netflix, Apple et Google, risque d'ici quatre ans de perdre sa position de principale zone technologique au monde. Ce sont surtout des villes telles New York, Pékin, Tokyo et Londres qui trépignent d'impatience de s'emparer de cette position.