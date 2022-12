Le conseil communal de San Francisco a finalement rejeté la proposition sur l'utilisation de 'robots tueurs' par la police. L'idée n'est cependant pas encore entièrement écartée: une commission va en effet à présent l'examiner.

Les autorités de la ville américaine avaient envisagé d'autoriser la police à utiliser des robots capables de tuer des personnes dans certains cas extrêmes, comme des attaques terroristes ou des tueries de masse. La proposition semblait initialement recevoir le feu vert, mais finalement, elle n'a pas obtenu d'agrément final cette semaine.

La proposition avait provoqué un véritable tollé, ce qui fait que le conseil communal a fait marche arrière. La police sera certes autorisée à acheter de l'équipement militaire, mais pas à utiliser ce type de robot. La question a été renvoyée à une commission et sera de nouveau soumise à un vote ultérieurement.

'La semaine dernière, je soutenais encore la proposition malgré les préoccupation éthiques, mais à présent, je me sens moins sûr de moi. Je ne pense pas que des robots armés et téléguidés garantissent une meilleure sécurité', a expliqué le conseiller communal Gordon Mar.

Les opposants craignaient une augmentation de la violence policière et évoquaient un avenir à la Robocop. Des actions de protestation se sont déroulées durant le conseil communal et plus tôt dans la journée.

