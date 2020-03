La PlayStation 5 annoncée pourra faire tourner non seulement de nouveaux jeux, mais aussi une 'immense majorité' de quelque quatre mille titres PS4. Voilà ce qu'annonce Sony sur le blog consacré à sa nouvelle console de jeu qui sortira en décembre.

Sony et Microsoft ont la semaine dernière déjà révélé pas mal de nouvelles informations sur les consoles de jeu de la prochaine génération, à savoir les PS5 et Xbox Series X, mais tout comme pour l'ensemble des nouvelles versions précédentes, les consommateurs se posent des questions à propos de leur rétrocompatibilité. Autrement dit: pourrai-je encore utiliser mes anciens jeux sur la nouvelle console?

Selon Sony Entertainment, il n'y aura aucun problème pour la toute grande majorité des quelque quatre mille titres pour la PlayStation 4. Qui plus est, l'entreprise affirme que beaucoup de ces jeux performeront mieux sur le nouveau matériel de la PS5. Pensons ici à des taux de frames supérieurs et plus stables, ainsi que, dans certains cas, à une meilleure résolution d'image.

Le fabricant japonais fait en outre savoir que tous les jeux PS4 sont actuellement inspectés individuellement quant à leur rétrocompatibilité. En cas de problème éventuel, le développeur en est informé, afin qu'il puisse - bien avant le lancement de la PlayStation 5 - développer un patch ou une autre solution. 'Nous avons entre-temps déjà testé des centaines de titres, et des milliers d'autres suivront dans les prochains mois', déclare-t-on chez Sony.

