La nouvelle Xbox Series X ne sortira finalement pas le 26 novembre

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Suite à une erreur chez Microsoft, on avait pu lire temporairement sur certains sites web Xbox internationaux que la nouvelle Xbox Series X sortirait pour Thanksgiving 2020. Microsoft a confirmé l'erreur et évoque entre-temps un lancement 'fin 2020', soit un mois plus tard environ.

© Microsoft