Apicbase a recueilli quatre millions d'euros dans le cadre d'une phase de financement de série A. L'entreprise SaaS belge, créée en 2017, développe un logiciel de gestion pour le secteur horeca et les firmes alimentaires, et présente de solides et consistants chiffres de croissance.

La phase de financement a été dirigée par Volta Ventures, conjointement avec les investisseurs existants Newion, AAA Fund et les business angels de la première heure. Apicbase utilisera le capital frais pour renforcer trois de ses piliers, à savoir la facilité d'emploi, la prévision au moyen de l'intelligence artificielle et l'évolutivité au service des clients professionnels.

'Doublement des collaborateurs'

'Actuellement, nous recrutons activement du personnel de talent', déclare Carl Jacobs, CEO et co-fondateur d'Apicbase. 'D'ici fin 2022, nous voulons doubler le nombre de nos collaborateurs et ouvrir des filiales à New York, Londres et Amsterdam.'

Apicbase simplifie la chaîne d'approvisionnement des grandes firmes actives dans l'horeca. Elle centralise les nombreux processus de cuisine dans le nuage, automatise les calculs, rend intelligibles de grandes quantités de données et prévoit les volumes d'achat. Apicbase s'intègre aussi impeccablement à d'autres plates-formes telles les systèmes POS, la comptabilité et les salaires.

Le gros avantage d'une solution comme Apicbase, c'est que le personnel ne doit plus contrôler plusieurs applis, tableurs ou outils pour effectuer les calculs des prix de revient ou pour visionner les recettes. Apicbase automatise la gestion des stocks pour toutes les filiales, alors que les utilisateurs peuvent faire des achats chez leurs fournisseurs directement à partir du logiciel.

Une impression d'Apicbase. © Apicbase

