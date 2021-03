La plate-forme de formation Whale récolte 1 million d'euros

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data News.

Volta Ventures et Peak Capital injectent un million d'euros dans la plate-forme SaaS destinée aider les PME à accompagner et à former leurs nouveaux collaborateurs.

1 Fois partagé

Fois partagé













Gary Vanbutsele (à droite), le fondateur de Whale.

La jeune pousse belge Whale crée une plate-forme SaaS pour accueillir les collaborateurs. Le logiciel de la petite entreprise regroupe en un emplacement unique en ligne des processus, procédures et autres informations, afin de simplifier la formation de nouveaux employés et de partager des informations pertinentes avec plusieurs teams. Il cible surtout les PME occupant de nombreux travailleurs de la connaissance. Lisez aussi: Starter de la semaine: Whale aide à partager la connaissance L'entreprise a été créée en 2018 avec 50.000 euros de moyens propres. L'année dernière, elle avait recueilli 125.000 euros de subsides auprès de VLAIO. Volta Ventures et Peak Capital ont à présent organisé une nouvelle phase d'investissement d'1 million d'euros. Voilà qui devrait permettre l'internationalisation du produit. Whale entend en effet s'étendre au niveau mondial. Une partie de l'argent servira aussi au marketing en vue de faire croître l'entreprise plus rapidement. La jeune pousse belge Whale crée une plate-forme SaaS pour accueillir les collaborateurs. Le logiciel de la petite entreprise regroupe en un emplacement unique en ligne des processus, procédures et autres informations, afin de simplifier la formation de nouveaux employés et de partager des informations pertinentes avec plusieurs teams. Il cible surtout les PME occupant de nombreux travailleurs de la connaissance.L'entreprise a été créée en 2018 avec 50.000 euros de moyens propres. L'année dernière, elle avait recueilli 125.000 euros de subsides auprès de VLAIO. Volta Ventures et Peak Capital ont à présent organisé une nouvelle phase d'investissement d'1 million d'euros. Voilà qui devrait permettre l'internationalisation du produit. Whale entend en effet s'étendre au niveau mondial. Une partie de l'argent servira aussi au marketing en vue de faire croître l'entreprise plus rapidement.