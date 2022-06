La jeune pousse Bothive, une plate-forme de communication numérique pour comptables, accueille Liantis en tant que nouvel actionnaire et partenaire. Liantis y investit 400.000 euros, alors que Bothive recueille encore 400.000 euros par voie bancaire.

Bothive existe depuis 2018 et été fondée par Thuur Vandeplassche et Brecht Valcke. L'entreprise a développé une plate-forme de communication numérique pour comptables et entrepreneurs. Sa mission? Veiller à ce que les clients aient moins de courriels à traiter. L'entreprise occupe aujourd'hui sept personnes et envisage une croissance ambitieuse durant les années à venir.

Pour Bothive, la collaboration avec Liantis est un choix parfaitement étudié. Brecht Valcke: 'Nous automatisons la communication pour les comptables et les entrepreneurs. Les informations provenant d'un secrétariat social ou d'un fonds d'assurance sociale y sont absolument indispensables. Il est dès lors intéressant pour nous de pouvoir intégrer l'expertise de Liantis dans nos solutions numériques.'

