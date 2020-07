La plate-forme d'identités pour développeurs d'applis Auth0 vient de mener à bien une phase de financement de série F, ce qui lui a rapporté 120 millions de dollars. La valeur d'Auth0 est à présent estimée à 1,92 milliard de dollars, alors que le capital total de l'entreprise dépasse aujourd'hui les 330 millions de dollars.

Selon l'entreprise, ce financement stimulera l'innovation et l'extension 'go-to-market' en tant que réponse à la demande mondiale d'une plate-forme d'identités évolutive et sûre. Lors de la phase de financement, dirigée par Salesforce Ventures, on enregistra l'arrivé d'un nouvel investisseur, à savoir DTCP. Les autres participants étaient les investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures et K9 Ventures.

Le financement de série F d'Auth0 succède d'un an environ à la fin de celui de série E d'un montant de 103 millions de dollars datant de mai 2019, qui avait conféré à l'entreprise le statut d''unicorn' (valorisée à plus d'1 milliard de dollars). Après une progression de 70 pour cent en 2019, Auth0 a poursuivi sa croissance jusqu'au deuxième trimestre de 2020 et ce, malgré la situation économique incertaine.

Selon l'entreprise, ce financement stimulera l'innovation et l'extension 'go-to-market' en tant que réponse à la demande mondiale d'une plate-forme d'identités évolutive et sûre. Lors de la phase de financement, dirigée par Salesforce Ventures, on enregistra l'arrivé d'un nouvel investisseur, à savoir DTCP. Les autres participants étaient les investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures et K9 Ventures.Le financement de série F d'Auth0 succède d'un an environ à la fin de celui de série E d'un montant de 103 millions de dollars datant de mai 2019, qui avait conféré à l'entreprise le statut d''unicorn' (valorisée à plus d'1 milliard de dollars). Après une progression de 70 pour cent en 2019, Auth0 a poursuivi sa croissance jusqu'au deuxième trimestre de 2020 et ce, malgré la situation économique incertaine.