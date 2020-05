La plate-forme d'identités pour développeurs d'applis Auth0 intègre Jennifer Ceran au sein de sa direction. La CFO de Smartsheet peut s'enorgueillir de plus de trente ans d'expérience en technologie et SaaS.

Chez Smartsheet, une plate-forme SaaS d'exécution de travaux, la 'vétérane' Ceran dirigeait tout ce qui se faisait en matière de finances, achats, IT, installations/immobilier et excellence opérationnelle. En avril 2018, elle aida à introduire l'entreprise à la bourse. Elle devient à présent aussi présidente de la commission d'audit d'Auth0.

En plus de Ceran, Auth0 ajoute trois autres vice-présidents à son équipe directoriale. Holly Files devient Senior Vice President Customer Success. Dans ce rôle, il travaillera à la réalisation des objectifs du client. Avant cela, Files fut General Vice President Customer Success chez New Relic. Quant à Cassio Sampaio, il est nommé Vice President Product, alors que Ken Oestreich devient Vice President Product Marketing d'Auth0.

