La plate-forme d'identités AuthO pour développeurs d'applis a conclu une collaboration avec Datadog, une plate-forme de monitoring et d'analytique. Conjointement, les entreprises veulent pourvoir les équipes de sécurité, de développement et d'infrastructures quasiment en temps réel d'informations identitaires cruciales pour l'entreprise.

L'intégration des solutions des deux firmes est rendue possible par les nouveaux mécanismes de 'logstreaming' (diffusion d'historiques) d'Auth0. Les clients pourront ainsi ajouter en continu des historiques Auth0 à leurs tableaux de bord de monitoring et de notification existants, afin de rendre leurs processus de travail plus effectifs.La collaboration entre Auth0 et Datadog devrait faciliter la visualisation des données sans durée de développement supplémentaire: 'Les clients pourront contrôler les prestations identitaires et réagir rapidement aux incidents de performances et de sécurité au moyen de notifications automatisées sur base de données d'identité. Cela leur permettra de prendre des décisions mieux étayées en matière d'architectures et de développement de systèmes.'