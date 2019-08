La Flandre deviendra-t-elle bientôt une seule et même grande 'smart city'?

Dans sa note initiale, Bart De Wever exprime son ambition d'étendre City of Things, le champ d'expérimentation pour la ville du futur, à l'ensemble de la Flandre. Le prochain gouvernement flamand pourra-t-il en finir avec la dispersion numérique et mettre en oeuvre un ambitieux projet? "La réalité nous apprend que ce sera très compliqué de dépasser le compartimentage et la fragmentation en Flandre."

Bart De Wever lors du festival technologique SuperNova organisé l'année dernière à Anvers. © SuperNova

"Je suis impressionné de trouver les termes innovation et transformation numérique en première page", déclare Bruno Segers, président de l'agence à l'exportation Flanders Investment & Trade et ex-directeur de RealDolmen et Microsoft Belgique, lorsque nous lui demandons son avis sur la note initiale.

...

