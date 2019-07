opinion

'L'IT n'intéresse pas nos politiques'

Kristof Van der Stadt Rédacteur en chef de Data News.

"Au cours des derniers mois et années, la technologie et l'IT ont toujours fait l'actualité. Et pourtant, nos partis politiques ne semblent toujours pas considérer qu'il faille y apporter une attention particulièreé", écrit Kristof Van der Stadt. "Reste à voir si la question sera abordée dans la note de politique du futur gouvernement."

Avez-vous également essayé de savoir avant les dernières élections quelle était la position des partis face à la numérisation ? Presque rien trouvé ? Surprenant, pas vrai ? Et ce, à l'heure où la transformation numérique est la priorité n° 1 des entreprises de toutes tailles, où la pénurie d'informaticiens n'a jamais été aussi criante et où la menace des robots et de l'intelligence artificielle pèse lourdement sur l'emploi. Sans parler de notre vie privée plus que jamais mise à mal. A une époque où la reconnaissance faciale risque de rendre chaque citoyen aisément re- connaissable. Ainsi, lors de mon dernier vo...

