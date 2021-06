La scale-up financière néerlandaise Mollie en a terminé avec une nouvelle phase d'investissement de 800 millions de dollars, soit quelque 665 millions d'euros. La valeur estimée de l'entreprise dépasse à présent les cinq milliards d'euros.

Mollie est une firme 'fintech' néerlandaise créée en 2004 et qui a notamment une filiale à Gand. Avec le logiciel de l'entreprise, les magasins peuvent proposer plusieurs méthodes de paiement. Mollie est aujourd'hui devenue l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en Europe. La pandémie, qui fait en sorte que le commerce se déplace de plus en plus vers le monde numérique, a aussi joué en faveur de l'entreprise. En 2020, Mollie avait traité des transactions pour plus de 10 milliards d'euros et elle est bien partie pour dépasser les 20 milliards d'euros en 2021. Les clients de Mollie sont notamment Deliveroo, Gymshark, Game Mania et le Club de Bruges. Suite à cette nouvelle phase de financement, la valeur estimée de l'entreprise atteint 5,4 milliards d'euros, soit 6,5 milliards de dollars.

La phase de financement a été dirigée par Blackstone Growth et avait comme but de soutenir l'extension internationale de l'entreprise et de son personnel. Avec cet argent, Mollie souhaite dans les mois à venir recruter entre autres 300 nouveaux collaborateurs qui viendront s'ajouter aux 480 employés existants. Mollie veut aussi s'étendre à d'autres pays et ce, tant en Europe qu'en dehors. Enfin, Mollie entend continuer d'investir dans sa technologie et ses produits, afin de fournir non seulement des services de paiement, mais aussi d'autres services financiers aux PME.

