Le fournisseur de services de paiement Mollie, qui possède une filiale belge à Gand, a nommé Rogier Schoute au poste de Chief Product Officer. Schoute était précédemment actif chez Booking.com, où il dirigea pendant deux ans le département qui développe les produits de paiement.

Schoute a aussi travaillé plus de huit ans chez Klarna et c'est là qu'il eut en 2018 pour la première fois un contact avec Mollie. Il est surtout spécialisé dans le développement de produits de paiement: en 2015, Schoute fut Director of Core Payments, puis un an plus tard VP Product Payments. En 2017, il devint responsable des 'global partnerships', mais en janvier 2019, il décida de quitter l'entreprise pour rejoindre Booking.com.

'Fortes ambitions de croissance'

A propos de son passage chez Mollie, Schoute tient les propos suivants: 'Je suis surtout ravi de faire désormais partie de Mollie en raison du potentiel de l'entreprise. L'équipe, la culture et la technologie se sont encore amplifiées par rapport à il y a trois ans. Mollie est soutenue par TCV et dispose d'une nouvelle direction qui a de fortes ambitions de croissance.'

'Rogier Schoute est un nouveau maillon important pour l'équipe', déclare Shane Happach, CEO de Mollie. 'Notre phase de financement de série B a eu pour but d'accélérer notre croissance géographique et nos investissements dans les produits et l'ingénierie. En février, nous avions annoncé notre extension en Grande-Bretagne. A présent, voici donc que Rogier débarque chez nous pour prendre la direction du développement de la prochaine génération des produits de paiement et de la gamme de services financiers de Mollie. Son expérience en matière tant de la réalisation que de la gestion d'une croissance rapide jouera un rôle important chez Mollie.'

Schoute a aussi travaillé plus de huit ans chez Klarna et c'est là qu'il eut en 2018 pour la première fois un contact avec Mollie. Il est surtout spécialisé dans le développement de produits de paiement: en 2015, Schoute fut Director of Core Payments, puis un an plus tard VP Product Payments. En 2017, il devint responsable des 'global partnerships', mais en janvier 2019, il décida de quitter l'entreprise pour rejoindre Booking.com.A propos de son passage chez Mollie, Schoute tient les propos suivants: 'Je suis surtout ravi de faire désormais partie de Mollie en raison du potentiel de l'entreprise. L'équipe, la culture et la technologie se sont encore amplifiées par rapport à il y a trois ans. Mollie est soutenue par TCV et dispose d'une nouvelle direction qui a de fortes ambitions de croissance.''Rogier Schoute est un nouveau maillon important pour l'équipe', déclare Shane Happach, CEO de Mollie. 'Notre phase de financement de série B a eu pour but d'accélérer notre croissance géographique et nos investissements dans les produits et l'ingénierie. En février, nous avions annoncé notre extension en Grande-Bretagne. A présent, voici donc que Rogier débarque chez nous pour prendre la direction du développement de la prochaine génération des produits de paiement et de la gamme de services financiers de Mollie. Son expérience en matière tant de la réalisation que de la gestion d'une croissance rapide jouera un rôle important chez Mollie.'