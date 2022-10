Le fournisseur slovaque de produits de sécurité ESET entend avec son nouveau département Corporate Solutions se focaliser sur les plus grandes entreprises.

ESET est essentiellement connue pour être une firme de sécurité sur le marché à la consommation et pour l'enquête qu'elle effectue à propos des menaces dans l'Ukraine voisine. A présent, ESET entend avec sa nouvelle division se concentrer sur les entreprises plus grandes et en croissance rapide. Les produits de Corporate Solutions devront tenir compte des besoins spécifiques de ces clients et mettre en oeuvre des modèles commerciaux 'zerotrust' (sécurité sans périmètre) notamment.

'Le segment 'grandes entreprises et organisations' est l'un des plus dynamiques en matière de sécurité numérique. Les événements de ces dernières années - la pandémie et la guerre en Ukraine - ont contraint ces firmes et organisations à renforcer leur cyber-résilience', déclare Richard Marko, CEO d'ESET, dans un communiqué de presse. La nouvelle division sera dirigée par Peter Skodny.

Ces derniers mois, le monde de la sécurité semble avoir davantage besoin de niches de sécurité spécifiques avec une scission entre la sécurité terminale traditionnelle pour les consommateurs et une analyse des menaces plus étoffée (et plus coûteuse), combinée à une protection des processus pour les entreprises. La firme de sécurité finnoise F-Secure avait elle aussi décidé en mars dernier de se subdiviser en une entreprise grand public et une autre pour les grandes sociétés.

