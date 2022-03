L'entreprise poursuivra désormais ses activités sous les appellations F-Secure et WithSecure. Cette dernière branche ciblera surtout les grandes firmes.

F-Secure, l'entreprise de sécurité finnoise, se composera dorénavant de deux firmes. La branche 'consommateurs' portera toujours l'appellation F-Secure, alors que la sécurité 'corporate' visant les plus grandes organisations battra pavillon WithSecure.

Cette scission devrait permettre d'améliorer le focus des entreprises et d'étoffer la gamme, selon F-Secure dans un communiqué de presse. 'En fin de compte, tous les problèmes au niveau de la sécurité de l'information sont des problèmes complexes. En collaborant, nous pourrons non seulement appréhender la sécurité en tant que moyen de contrôle, mais en lieu et place, nous pourrons utiliser la technologie et les services qui interviennent dans un contexte professionnel, et fournir des résultats démontrés', déclare Juhani Hintikka, CEO de WithSecure. L'entreprise propose entre autres des services en matière de protection de terminaux 'cloud-native', de sécurité du contenu de Salesforce dans le nuage, et de 'managed detection and response'.

F-Secure, l'entreprise de sécurité finnoise, se composera dorénavant de deux firmes. La branche 'consommateurs' portera toujours l'appellation F-Secure, alors que la sécurité 'corporate' visant les plus grandes organisations battra pavillon WithSecure.Cette scission devrait permettre d'améliorer le focus des entreprises et d'étoffer la gamme, selon F-Secure dans un communiqué de presse. 'En fin de compte, tous les problèmes au niveau de la sécurité de l'information sont des problèmes complexes. En collaborant, nous pourrons non seulement appréhender la sécurité en tant que moyen de contrôle, mais en lieu et place, nous pourrons utiliser la technologie et les services qui interviennent dans un contexte professionnel, et fournir des résultats démontrés', déclare Juhani Hintikka, CEO de WithSecure. L'entreprise propose entre autres des services en matière de protection de terminaux 'cloud-native', de sécurité du contenu de Salesforce dans le nuage, et de 'managed detection and response'.