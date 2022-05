Après le lancement de MobieTrain Spain en janvier de cette année, la firme technologique RH de Genk poursuit son expansion internationale. Elle démarre virtuellement des activités en France et ouvre une filiale en Italie.

MobieTrain se focalise sur le micro-apprentissage mobile et compte notamment Decathlon, Proximus et Deloitte au nombre de ses clients. Via l'appli de l'entreprise, des collaborateurs peuvent à tout moment évoluer 'de manière motivante et intuitive'. L'application repose sur des modules courts (de cinq à dix minutes) et est principalement conçue pour être utilisée sur des appareils mobiles. Grace à l'appli de micro-apprentissage, les utilisateurs sont entre autres capables d'améliorer leur expérience de la vente et leur connaissance de la clientèle, mais aussi diversifier l'offre de formations ou supporter les changements dans l'organisation.

MobieTrain gagne rapidement des parts de marché et recrute activement en Espagne. C'est ainsi que l'équipe de vente située à Madrid est prête à prospecter les marchés français et suisse. Dans le même temps, MobieTrain active une nouvelle équipe en Italie. Dans la botte, l'entreprise ciblera dans un premier temps l'important marché de la vente au détail, mais elle se tournera aussi vers l'industrie de la mode - un marché qu'elle connaît déjà grâce à des clients comme Diesel et Vans.

De plus, MobieTrain envisage également des opportunités commerciales dans le secteur hôtelier et dans l'horeca. C'est ainsi que l'entreprise doit faire face en Italie à une forte demande de formations simples, mais ciblées auprès des restaurateurs et des hôteliers. 'A présent que le secteur touristique du pays redémarre après deux années placées sous le signe du covid-19, la connaissance et les aptitudes commerciales des collaborateurs dans la branche ont besoin d'être rafraîchies', apprend-on.

MobieTrain a été créée en 2015 par le CEO Guy Van Neck et par les co-fondateurs Mireille van Hemert-Schelling et Willi Van Boven. L'entreprise occupe actuellement quelque quarante personnes.

