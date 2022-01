La Steam Deck, la console de jeu portable de Valve, devrait être commercialisée à partir du 25 février. Le lancement a pris du retard en raison de problèmes logistiques.

La Steam Deck est la réponse de Valve à la Nintendo Switch. Il s'agit d'une console de jeu portable à écran central, capable de faire tourner des jeux pour PC. Le développeur avait annoncé l'appareil au beau milieu de l'année dernière. L'objectif alors était qu'elle se trouve dans les magasins en décembre déjà. Des difficultés de livraison en ont cependant décidé autrement. Il semble à présent que la console devrait être lancée sur le marché fin février, selon Valve dans un communiqué posté sur son blog. Les clients qui en ont réservé une, seront les premiers à pouvoir commander leur Steam Deck, qui leur sera livrée à domicile quelques jours plus tard. Les personnes qui réservent à présent, devront patienter jusqu'en avril au moins, avant de pouvoir réellement acquérir l'appareil.

Valve est le producteur de la plate-forme de téléchargement populaire Steam pour jeux PC. Avec la Steam Deck, l'entreprise sort une console portable basée sur Linux, vous permettant donc de faire tourner nombre de jeux PC Steam, mais 'on the go'. Lors de l'introduction de l'appareil, ce dernier n'échappa pas à une comparaison avec la Nintendo Switch, la console de jeu particulièrement populaire de Nintendo. La Steam Deck semble en effet avoir grandement trouvé son inspiration dans cette dernière sur le plan du design, avec un assez grand écran central et des boutons de commande de part et d'autre. La Steam Deck coûtera de quelque 399 à 649 dollars en fonction de la capacité de stockage.

