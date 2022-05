Le projet d'agrandir la barre des tâches dans Windows 11 et de la rendre plus conviviale pour les tablettes est provisoirement mis au frigo, selon Microsoft.

La Windows Insider Preview Build 22563 de février montrait combien la barre des tâches de Windows 11 sur les tablettes avait été agrandie, ce qui avait comme but de faciliter le pilotage via l'écran tactile. Mais à peine quelques mois plus tard, voici que Microsoft revient sur cette décision. Dans la Build 22610, sortie il y a quelques jours, cet ajustement a en effet été supprimé.

© Microsoft

Microsoft annonce elle-même ce changement et signale que suite au feedback des utilisateurs, elle a décidé de ne pas effectuer cette adaptation. Mais elle ajoute aussitôt qu'elle espère réintroduire l'option à l'avenir, en apportant la nuance, selon laquelle de nouvelles fonctions ou de nouveaux styles dans des versions provisoires de Windows 11 ne sont jamais définitives.

Windows 11 est sorti depuis l'automne de 2021, mais tout comme Windows 10, le système d'exploitation fait l'objet plus ou moins à chaque semestre d'importantes mises à jour avec des nouvelles fonctions. Or Microsoft a appris ces dernières années combien ces changements peuvent être sensibles. Après avoir supprimé autrefois le bouton 'démarrer' dans Windows 8, l'entreprise fit l'objet de nombreuses critiques, après quoi elle réintroduisit l'option dans Windows 8.1. Il est possible que l'expérience joue un rôle dans le choix d'expérimenter d'abord suffisamment, avant d'adapter les fondements visuels de Windows.

La Windows Insider Preview Build 22563 de février montrait combien la barre des tâches de Windows 11 sur les tablettes avait été agrandie, ce qui avait comme but de faciliter le pilotage via l'écran tactile. Mais à peine quelques mois plus tard, voici que Microsoft revient sur cette décision. Dans la Build 22610, sortie il y a quelques jours, cet ajustement a en effet été supprimé.Microsoft annonce elle-même ce changement et signale que suite au feedback des utilisateurs, elle a décidé de ne pas effectuer cette adaptation. Mais elle ajoute aussitôt qu'elle espère réintroduire l'option à l'avenir, en apportant la nuance, selon laquelle de nouvelles fonctions ou de nouveaux styles dans des versions provisoires de Windows 11 ne sont jamais définitives.Windows 11 est sorti depuis l'automne de 2021, mais tout comme Windows 10, le système d'exploitation fait l'objet plus ou moins à chaque semestre d'importantes mises à jour avec des nouvelles fonctions. Or Microsoft a appris ces dernières années combien ces changements peuvent être sensibles. Après avoir supprimé autrefois le bouton 'démarrer' dans Windows 8, l'entreprise fit l'objet de nombreuses critiques, après quoi elle réintroduisit l'option dans Windows 8.1. Il est possible que l'expérience joue un rôle dans le choix d'expérimenter d'abord suffisamment, avant d'adapter les fondements visuels de Windows.