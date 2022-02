Microsoft teste dans la toute nouvelle version preview de Windows 11 une barre des tâches plus discrète occupant moins d'espace, mais qui demeure néanmoins utilisable pour les écrans tactiles.

Dans la Windows 11 Insider Preview Build 22563, les tablettes ou PC en mode tablette ont droit à une barre des tâches de moindre taille. Seules les infos de base, comme l'heure ou l'état de la batterie, sont affichées. Les icônes d'applis, la fonction de recherche, les widgets et même le bouton de démarrage sont cachés. Cela offre davantage de place aux applis que vous voulez utiliser.

Dès que vous effectuez un balayage de l'écran vers le haut, vous voyez cependant apparaître la barre des tâches complète, où les boutons sont de plus grande taille, afin d'être utilisés plus facilement sur un écran tactile. La nouvelle fonction n'est pas prévue pour chaque appareil, puisqu'actuellement, il ne s'agit que des modèles à architecture ARM64.

null © Microsoft

Dans la nouvelle version preview, on trouve aussi de nouveaux emojis, ainsi qu'une nouvelle 'group policy' pour les notifications de mise à jour. La liste complète des nouveautés peut être consultée sur le blog Windows de Microsoft.

