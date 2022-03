Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a reçu des autorités allemandes l'approbation définitive pour la construction de son usine en Allemagne, la première en Europe, rapporte jeudi le journal économique allemand Handelsblatt.

Tesla a reçu le permis définitif de la part du ministère de l'Environnement du Land de Brandebourg, où se trouve la capitale Berlin, dans la banlieue de laquelle l'usine a été construite sur base d'un permis provisoire. Les premières voitures pourraient bientôt sortir de la chaîne de production.

Le feu vert donne un coup de pouce aux projets du propriétaire de Tesla, l'homme le plus riche du monde Elon Musk, pour concurrencer des marques telles que Volkswagen, BMW et Mercedes dans leur propre pays.

L'usine vise une capacité de production annuelle de 500.000 véhicules. Le projet a été retardé de plusieurs mois notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Une évaluation environnementale portant sur la consommation d'eau de l'usine se faisait également attendre.

Les travaux de construction de l'usine avaient débuté en 2019, sur base d'une procédure exceptionnelle et controversée d'autorisation préalable, avant même de recevoir un permis de construire. Ce chantier avait suscité la polémique, notamment auprès des habitants, alors que les travaux débutaient sans agrément définitif.

Tesla a reçu le permis définitif de la part du ministère de l'Environnement du Land de Brandebourg, où se trouve la capitale Berlin, dans la banlieue de laquelle l'usine a été construite sur base d'un permis provisoire. Les premières voitures pourraient bientôt sortir de la chaîne de production.Le feu vert donne un coup de pouce aux projets du propriétaire de Tesla, l'homme le plus riche du monde Elon Musk, pour concurrencer des marques telles que Volkswagen, BMW et Mercedes dans leur propre pays.L'usine vise une capacité de production annuelle de 500.000 véhicules. Le projet a été retardé de plusieurs mois notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Une évaluation environnementale portant sur la consommation d'eau de l'usine se faisait également attendre.Les travaux de construction de l'usine avaient débuté en 2019, sur base d'une procédure exceptionnelle et controversée d'autorisation préalable, avant même de recevoir un permis de construire. Ce chantier avait suscité la polémique, notamment auprès des habitants, alors que les travaux débutaient sans agrément définitif.