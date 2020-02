Cela fait pas mal de temps déjà que des rumeurs circulent à propos du fait qu'Apple organiserait très bientôt un événement, au cours duquel le très attendu iPhone SE 2 serait présenté. Le site allemand iPhone-ticker se targue de savoir que la présentation est planifiée pour fin mars et que le nouvel iPhone 'économique' sera mis en vente à partir du 3 avril.

iPhone-ticker se base ici sur des sources non nommément citées au sein d'Apple même et n'a, à l'entendre, aucune raison de mettre en doute la fiabilité de l'information. Le site web allemand cite le mardi 31 mars comme la date la plus vraisemblable pour l'événement-presse. Apple lance en effet assez souvent de nouveaux produits durant cette période de l'année. C'est ainsi que le 25 mars 2019, un lundi, l'entreprise présenta les services Apple TV+ et Arcade.

Le soi-disant iPhone SE 2 (l'appellation de l'appareil n'est pas encore fixée) doit devenir le successeur de l'iPhone SE, dont la production a été interrompue en septembre 2018. L'on s'attend à ce que l'appareil soit financièrement plus abordable que les top-modèles d'Apple, tels les iPhone 11 et Xr.

Une autre appellation possible pour l'appareil circule, à savoir l'iPhone 9. Les initiés partent du principe que le smartphone reposera sur l'iPhone 8 de 2017, avec notamment le même écran (relativement petit) de 4,7 pouces. Il est probable que l'appareil sera équipé d'un processeur plus rapide, ainsi que d'un meilleur appareil photo.

Selon MacRumors, d'autres nouveaux produits Apple devraient être finalisés dans les prochains mois. Ce site généralement bien informé attend entre autres de nouveaux modèles iPad Pro et des MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces actualisés.

