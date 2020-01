Lors de sa Worldwide Developers Conference organisée en juin prochain, Apple donnera très probablement un avant-goût d'iOS 14 et d'iPadOS 14. Selon les rumeurs, le système d'exploitation mobile conviendrait pour tous les iPhone acceptant aujourd'hui iOS 13.

Lorsqu'Apple lance un nouveau système d'exploitation (mobile), quelques anciens appareils ne sont en général plus pris en compte. Tel ne sera pas le cas pour iOS 14, se targue le site web français iPhoneSoft.fr. En d'autres mots, ce système d'exploitation supporterait encore et toujours l'iPhone SE, l'iPhone 6s et le 6s Plus. Or le premier appareil date de 2016 déjà.

Le site web français ne semble cependant pas très sûr de son affaire, puisqu'il n'exclut pas qu'Apple laisse encore tomber le support des appareils susmentionnés avant la sortie d'iOS 14 prévue probablement fin septembre. Cela pourrait dépendre d'une autre rumeur évoquant l'arrivée d'un iPhone SE 2 plus abordable. Des initiés n'excluent pas que cet appareil voie le jour en mars déjà.

Pour l'iPadOS 14, le site technologique français prévoit un scénario différent: l'iPad mini 4 et l'iPad Air 2 ne seraient plus à même de faire tourner ce système d'exploitation mobile. iPhoneSoft.fr se hasarde assez souvent à des prévisions concernant iOS et iPadOS. Il apparaît régulièrement que le site a raison dans ce qu'il avance, mais la revendication, selon laquelle iOS 13 ne tournerait plus sur l'iPhone SE, s'avéra fausse ultérieurement.

