La firme de sécurité belge SpotIT dispose en la personne de Jo Deblaere d'un nouveau président de son comité consultatif. L'homme fut des années durant COO d'Accenture.

Par voie de collaboration, Deblaere sera chargé d'aider SpotIT à poursuivre sa croissance et à continuer de développer les services gérés de l'entreprise. SpotIT est une scale-up belge qui se focalise surtout sur les réseaux et la sécurité.

Au bout de 38 années passées chez Accenture, où il était actuellement encore COO, Jo Deblaere a annoncé qu'il partait à la retraite. Mais à partir de ce mois, il rejoint néanmoins SpotIT en tant que président du comité consultatif. 'Nous recherchions activement une telle collaboration', déclare Jürgen Verniest, CEO de SpotIT. 'Jo a aidé des années durant des entreprises d'avant-garde à croître de manière durable et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger. Tout comme nous, il est passionné par la numérisation et l'extension des services dernier cri. L'année prochaine, SpotIT entend proposer les services gérés à ses clients internationaux, dans un premier temps aux Etats-Unis.'

Par voie de collaboration, Deblaere sera chargé d'aider SpotIT à poursuivre sa croissance et à continuer de développer les services gérés de l'entreprise. SpotIT est une scale-up belge qui se focalise surtout sur les réseaux et la sécurité.Au bout de 38 années passées chez Accenture, où il était actuellement encore COO, Jo Deblaere a annoncé qu'il partait à la retraite. Mais à partir de ce mois, il rejoint néanmoins SpotIT en tant que président du comité consultatif. 'Nous recherchions activement une telle collaboration', déclare Jürgen Verniest, CEO de SpotIT. 'Jo a aidé des années durant des entreprises d'avant-garde à croître de manière durable et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger. Tout comme nous, il est passionné par la numérisation et l'extension des services dernier cri. L'année prochaine, SpotIT entend proposer les services gérés à ses clients internationaux, dans un premier temps aux Etats-Unis.'