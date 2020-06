Le fournisseur belge de services de sécurité et de réseaux SpotIT va avoir un nouveau CEO. Son actuel directeur, Steven Vynckier, se concentrera lui sur la croissance internationale de l'entreprise.

SpotIT de Merelbeke est l'un des rares intégrateurs de sécurité belge se focalisant sur les réseaux et la sécurité. L'entreprise fournit principalement des services gérés et possède quelque 125 clients en Belgique. A partir de l'année prochaine, Jürgen Verniest prendra en charge, en tant que CEO, le fonctionnement au quotidien et la centaine de collaborateurs de la firme. Les fondateurs Frederik Rasschaert et Steven Vynckier feront pour leur part un pas de côté.

L'objectif de ce changement est d'étendre davantage encore l'offre de services de SpotIT. L'entreprise a ces dernières années crû de 120 pour cent avec des moyens propres et envisage une expansion par delà les frontières belges. "Frederik et moi croyons que nous pouvons, au départ de notre rôle de conseiller, ancrer plus fortement encore SpotIT en tant qu'expert en stratégies de cyber-sécurité et de réseaux. Notre équipe directoriale pourra ainsi mettre pleinement l'accent sur le renforcement de nos services gérés, sur nos talents internes et sur le recours accru à une collaboration à long terme plus intensive avec nos clients", affirme Steven Vynckier dans un communiqué de presse.

Frederik Rasschaert assumera une fonction de conseiller en sa qualité de Technology & Innovation Strategist, tandis que Vynckier deviendra Business Development Manager chargé de mettre la croissance sur de bons rails. La direction quotidienne et le rôle de CEO seront endossés par Jürgen Verniest, qui était jusqu'à maintenant Sales & Marketing Manager. Le changement aura lieu au 1er janvier 2021. Les trois personnes entament à présent une période de transition.

SpotIT de Merelbeke est l'un des rares intégrateurs de sécurité belge se focalisant sur les réseaux et la sécurité. L'entreprise fournit principalement des services gérés et possède quelque 125 clients en Belgique. A partir de l'année prochaine, Jürgen Verniest prendra en charge, en tant que CEO, le fonctionnement au quotidien et la centaine de collaborateurs de la firme. Les fondateurs Frederik Rasschaert et Steven Vynckier feront pour leur part un pas de côté.L'objectif de ce changement est d'étendre davantage encore l'offre de services de SpotIT. L'entreprise a ces dernières années crû de 120 pour cent avec des moyens propres et envisage une expansion par delà les frontières belges. "Frederik et moi croyons que nous pouvons, au départ de notre rôle de conseiller, ancrer plus fortement encore SpotIT en tant qu'expert en stratégies de cyber-sécurité et de réseaux. Notre équipe directoriale pourra ainsi mettre pleinement l'accent sur le renforcement de nos services gérés, sur nos talents internes et sur le recours accru à une collaboration à long terme plus intensive avec nos clients", affirme Steven Vynckier dans un communiqué de presse.Frederik Rasschaert assumera une fonction de conseiller en sa qualité de Technology & Innovation Strategist, tandis que Vynckier deviendra Business Development Manager chargé de mettre la croissance sur de bons rails. La direction quotidienne et le rôle de CEO seront endossés par Jürgen Verniest, qui était jusqu'à maintenant Sales & Marketing Manager. Le changement aura lieu au 1er janvier 2021. Les trois personnes entament à présent une période de transition.