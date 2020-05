Data News et Roularta Media Group annulent l'événement des Data News Awards de cette année. Initialement, il aurait dû avoir lieu aujourd'hui même, mais en raison de la pandémie, il avait déjà été postposé au mois de septembre.

Or les prévisions pour septembre sont encore floues, et nous avons donc décidé, en accord avec nos partenaires et sponsors, de ne pas courir le moindre risque, car la santé de nos invités prime. Nous espérons pouvoir organiser à nouveau un événement de qualité l'année prochaine. Cela n'empêche que nous comptons sur vous et sur notre jury professionnel pour désigner les lauréats. Vous pouvez voter dès aujourd'hui.

