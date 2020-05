Dès aujourd'hui, vous pouvez voter en faveur de vos fournisseurs, entreprises et produits ICT favoris. Nous révélerons les noms des lauréats après l'été. En raison de la crise du corona, le gala événementiel des Data News Awards est hélas annulé.

La 21ème édition des Data News Awards for Excellence n'aura pas l'aura des précédentes. Normalement, elle aurait dû avoir lieu aujourd'hui même, le 28 mai. A cause de la pandémie, elle avait dans un premier temps été postposée au 10 septembre, mais Data News et Roularta Media Group se voient à présent contraints d'annuler complètement l'événement. Les prévisions pour septembre sont encore floues, mais nous avons d'ores et déjà décidé, en accord avec nos partenaires et sponsors, que nous ne pouvions ni ne voulions courir le moindre risque. La santé de nos invités est en effet primordiale pour nous. Nous avons certes examiné et envisagé d'autres possibilités, mais compte tenu des mesures anti-corona, nous sommes convaincus de ne pas pouvoir organiser de manière optimale un tel événement rassemblant un si large public.

'Stay Wild' se mue en 'Stay Safe'

Le thème prévu 'Stay Wild' se mue donc en 'Stay Safe', ce qui signifie que nous remettrons les prix par la voie numérique. Cela n'empêche pas que nous comptons sur vous pour désigner les lauréats, conjointement avec notre jury professionnel. Dès aujourd'hui, vous pouvez voter pour vos fournisseurs, entreprises et produits ICT favoris dans quatorze catégories via www.datanewsawards.be. La quinzième catégorie, l'ICT Personality of the Year, est traditionnellement réservée à la rédaction. Vous avez jusqu'au 14 juin pour voter, après quoi notre jury professionnel prendra le relais. Nous dévoilerons les noms de lauréats après l'été. Nous vous remercions chaleureusement pour vos votes, votre support et votre compréhension. L'an prochain, nous espérons de nouveau pouvoir mettre en oeuvre un événement Data News Awards bien réel et digne de ce nom.

