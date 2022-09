La chaîne de blocs de l'ethereum, la deuxième plus importante crypto-monnaie au monde, est apparemment passée avec succès à la preuve de participation ('proof-of-stake'). Grâce à cette intervention, la monnaie consommera nettement moins d'énergie.

Ce passage était prévu depuis 2016 déjà et en principe, les utilisateurs ne devraient pas remarquer grand-chose de l'évolution dans la façon de faire. Ce que la transition entraînera, c'est la mise au chômage d'extracteurs ('miners'). L'éthereum quitte en effet la preuve de travail ('proof-of-work)', où les extracteurs utilisent de grandes quantités d'ordinateurs qui exécutent des calculs complexes pour sceller les transactions sur la chaîne de blocs, au profit de la preuve de participation ('proof-of-stake'), utilisant des garanties et gaspillant jusqu'à mille fois moins d'énergie.

La transition était en fin de compte prévue pour le 19 septembre, mais le volet technique semble entre-temps bouclé, selon un tweet du co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Dans les prochains jours, il faudra cependant voir si des bugs et des problèmes se manifestent et combien. C'est la première fois qu'un gigantesque réseau comme celui de l'ethereum change complètement son mode de fonctionnement.

