Team.blue - le nom de l'entreprise fusionnée de Combell Group et TransIP - rachète Register Group, un hébergeur international spécialisé dans les services numériques pour clients professionnels.

Après la fusion de Combell et TransIP, le Group CEO Jonas DHaenens - en 2016 élu ICT Personality of the Year par Data News - poursuit ses emplettes. Rien n'a filtré quant au montant versé par l'entreprise récemment fusionnée team.blue pour racheter Register Group. On sait par contre que suite à cette transaction, le groupe enregistrera un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros. Ce rachat fera en sorte que le groupe renforcera sa position de marché dans divers pays européens, dont l'Italie, l'Irlande, la France, le Portugal, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Conjointement avec Register Group, team.blue disposera dorénavant de plus de deux millions de clients professionnels dans plus de 10 pays et leur proposera des services tels des noms de domaine, l'hébergement, l'e-mail, le VPS et des applications en ligne avec ses quelque 1.000 collaborateurs. Avant l'été, l'entreprise fusionnée évoquait encore 1,2 million de clients et six cents collaborateurs. A l'époque et à l'entendre, Team.blue représentait une valeur marchande de "plus d'un milliard de dollars", ce qui lui permettait d'acquérir le statut d''unicorn'. Après Collibra, il s'agit donc là du deuxième 'tech-unicorn' dans notre pays.