Google a entériné le rachat de l'entreprise qui a révélé notamment le piratage SolarWinds.

Le géant technologique a déboursé quelque 5,4 milliards de dollars pour acquérir Mandiant. L'entreprise de sécurité devient ainsi une composante de Google Cloud. La marque Mandiant subsistera. Elle est surtout connue pour avoir été celle qui annonça le piratage SolarWinds. Ce piratage, qui eut lieu fin 2020, exploita le logiciel de gestion SolarWinds pour pénétrer par intrusion dans toute une série de grandes sociétés, dont Cisco, Intel, Nvidia et VMware.

Google avait annoncé le rachat en mars déjà, mais la transaction devait d'abord encore être approuvée par le ministère américain de la Justice notamment. Mandiant est spécialisée dans les incidents de cybersécurité et possède du personnel dans 22 pays. Le but du rachat est d'étendre les possibilités de sécurité bout-à-bout de Google. 'L'entérinement de ce rachat nous permettra de fournir une solution de cybersécurité étoffée et de pointe', déclare Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, dans un communiqué de presse. 'Nous pensons que ce rachat créera une incroyable valeur pour nos clients en particulier et pour l'industrie de la sécurité en général. Conjointement, Google Cloud et Mandiant aideront à réinventer la façon dont les organisations se protègent elles-mêmes, détectent les menaces et y réagissent.'

