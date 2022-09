Au bout de 35 ans, Corel annonce une nouvelle image et un changement d'appellation. Le fournisseur d'outils créatifs et productifs professionnels opèrera en effet désormais sous le nouveau nom Alludo.

Nombre d'utilisateurs informatiques connaissent Corel surtout pour être l'entreprise à l'initiative de WordPerfect (aux environs des années nonante en quelque sorte le traitement de texte le plus populaire au monde pour les PC DOS) et la suite graphique CorelDRAW, dont une nouvelle version est sortie tout récemment encore. Mais le populaire WinZip, le logiciel VM Parallels pour ordinateurs Mac, ainsi que l'outil de mind mapping MindManager sont également des marques de Corel.

'Chez Alludo, nous voulons que nos produits offrent une véritable solution en vue de travailler et de vivre mieux. Voilà pourquoi nous trouvons qu'il est grand temps de sortir une nouvelle marque', déclare la CEO Christa Quarles ce mardi à l'annonce du choix d'un changement d'image. Selon la PDG, Alludo (prononcez: 'aa-loe-do') respectera l'identité et l'objectif de ses sous-marques, tout en les rapprochant davantage. 'Tous les collaborateurs sont à présent réunis sous une seule et même marque, peu importe sur quoi ils sont occupés ou où ils se trouvent.'

Alludo desservira quelque 2,5 millions de clients payants dans différents secteurs et dans plus de 130 pays.

