Corel vient d'annoncer la toute nouvelle version 2022 de sa CorelDRAW Graphics Suite. Ce logiciel professionnel de conception graphique et de retouche photos mise quelque peu plus encore sur la collaboration en temps réel et offrira désormais aussi aux abonnés une 'expérience d'apprentissage personnalisée', afin d'améliorer leurs compétences.

CorelDRAW Graphics Suite est une solution de conception tout-en-un pour Windows et macOS, dont les composantes sont aussi accessibles via une interface web et une appli iPad. Ses principaux éléments sont le logiciel de design et d'illustration CorelDRAW, ainsi que le progiciel de retouche photos Photo-Paint (une alternative à Adobe Photoshop).

Formations sur mesure

Même si vous pourrez acheter la suite en une seule fois, Corel cible néanmoins surtout les clients qui optent pour la formule de l'abonnement. Plusieurs compléments exclusifs devraient rendre ce type d'abonnement annuel d'autant plus intéressant. Un bon exemple de ces tout nouveaux compléments est constitué de formations sur mesure que la suite propose sur base de votre expertise et des retouches que vous voulez effectuer. Cette bibliothèque est accessible à partir de CorelDRAW Graphics Suite elle-même et sera, selon Corel, étoffée au fil du temps par des cours supplémentaires.

Dans l'édition 2022, Photo-Paint recevra divers paramètres préférentiels, afin de superposer des couches d'images et y appliquer une manière non-destructive de retouche.

Les designers graphiques pourront ainsi ajouter plus rapidement des pages avec moins d'interventions manuelles. Il leur sera possible aussi de reproduire des pages de manière plus naturelle et d'en ajuster le format grâce aux améliorations apportées dans la fenêtre Pages. Dans cette nouvelle version de CorelDRAW Graphics Suite, les graphistes disposeront en outre du support de TIFF, EPS et SVG dans le flux de travail pour l'exportation de davantage d'éléments.

Prix et disponibilité

Comme susmentionné, CorelDRAW Graphics Suite 2022 sera disponible pour Windows et macOS et supportera tant le français que l'anglais, le néerlandais et bien d'autres langues. Vous pourrez vous procurer la suite en une fois avec ce qu'on appelle une licence permanente au prix de 779 euros. Il sera aussi possible de souscrire un abonnement qui reviendra à 369 euros par an.

