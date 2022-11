Les Belges peuvent dès aujourd'hui s'inscrire auprès des services publics en ligne via la toute nouvelle appli d'authentification myID.be. Cette alternative à Itsme est un développement d'U2U Consult, un spécialiste belge en gestion d'authentifications et d'accès.

Après la populaire Itsme, myID.be est la deuxième clé numérique proposée dans notre pays par un partenaire privé belge. Après une analyse approfondie et en concertation avec différentes instances, la solution vient d'être agréée par le SPF Stratégie et Appui (BOSA). myID.be est ainsi à présent officiellement reconnue comme une clé numérique auprès du Federal Authentification Service (FAS).

Monopole brisé

'Désormais, les citoyens peuvent donc opter pour l'outil d'authentification qu'ils préfèrent utiliser, brisant ainsi le monopole actuel d'Itsme', déclare le développeur de myID.be dans un communiqué de presse. Selon Erik Van Mileghem, CEO d'U2U Consult, il était 'grand temps' de trouver un deuxième partenaire fiable sur le marché belge de l'authentification. 'Cela mettra ainsi fin aux risques liés à un monopole', affirme-t-il.

Dès aujourd'hui, les citoyens peuvent télécharger l'appli myID.be via l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Ensuite, ils devront s'enregistrer avec leur eID sur le site web www.myid.be. Ils pourront après cela se connecter au moyen d'un QR-code qu'ils scanneront. Ils seront alors invités à saisir un code PIN à cinq chiffres. Ils pourront ainsi s'identifier et auront accès au service privé ou public souhaité.

Après la populaire Itsme, myID.be est la deuxième clé numérique proposée dans notre pays par un partenaire privé belge. Après une analyse approfondie et en concertation avec différentes instances, la solution vient d'être agréée par le SPF Stratégie et Appui (BOSA). myID.be est ainsi à présent officiellement reconnue comme une clé numérique auprès du Federal Authentification Service (FAS).'Désormais, les citoyens peuvent donc opter pour l'outil d'authentification qu'ils préfèrent utiliser, brisant ainsi le monopole actuel d'Itsme', déclare le développeur de myID.be dans un communiqué de presse. Selon Erik Van Mileghem, CEO d'U2U Consult, il était 'grand temps' de trouver un deuxième partenaire fiable sur le marché belge de l'authentification. 'Cela mettra ainsi fin aux risques liés à un monopole', affirme-t-il.Dès aujourd'hui, les citoyens peuvent télécharger l'appli myID.be via l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Ensuite, ils devront s'enregistrer avec leur eID sur le site web www.myid.be. Ils pourront après cela se connecter au moyen d'un QR-code qu'ils scanneront. Ils seront alors invités à saisir un code PIN à cinq chiffres. Ils pourront ainsi s'identifier et auront accès au service privé ou public souhaité.